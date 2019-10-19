Стало известно, как из банков пропадают деньги

Сегодня россияне хранят в банка свыше 29 триллионов рублей. Практика показывает, что вклад в банке — наиболее востребованный метод хранения крупных средств. 1,4 миллиона хранить каждому россиянину абсолютно безопасно, так как государство гарантирует их возврат. Однако происходят различные ситуации, когда деньги из кредитной организации буквально растворяются. Каким образом это происходит, сообщает DEITA.RU.

Самым распространённым методом потери средств со счета в банке является кража денег с банковской карты. Методы отъема средств у населения мошенники используют самые разные, начиная от современнейших технологий до банального шантажа и развода по телефону.

Второй по распространенности метод кражи средств — поддельный паспорт. В зоне риска находятся граждане, которые потеряли паспорт и не заявили об этом в кредитную организацию. Схема проста — аферисты вклеивают другое фото в паспорт и идут в конкретное отделение банка. В такой краже есть ряд нюансов, среди них — мошенник точно должен знать, куда и за какой суммой идет.

Стоит отметить, что от кражи денег банковскими работниками тоже никто не застрахован. Достаточно вспомнить нашумевший случай, когда работник банка слил в Сеть тысячи данных кредитных карт. То есть, ушлые люди в банках очень даже работают.

Дырявые банковские ячейки в 2019 году по-прежнему никто не отменял. Случаи, когда деньги пропадают именно из банковских ячеек не редкость. Так, мужчина положил в банковскую ячейку 700 тысяч долларов. Вернувшись за деньгами через шесть месяцев, он не смог вставить ключ. Вскоре ячейку открыли, а денег в ней не было.

Екатерина Брязгунова