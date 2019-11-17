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Стало известно, как избежать просрочек по кредиту

Кредит

Существует проверенный способ избежать просрочки по кредиту, сообщает DEITA.RU. О нем рассказал представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторов Александр Морозов.

Чтобы избежать просрочки по кредиту, достаточно опытным путём выяснить, хватит ли денег на жизнь, в том числе оплату коммунальных услуг, после погашения ежемесячного платежа по кредиту. Проще говоря, нужно за несколько месяцев до того, как оформить банковский заем, откладывать определенную сумму и жить без нее.

Отмечается, что 89 процентов людей со средним достатком берут кредиты на крупные покупки. При этом около 60 процентов тех, у кого образовывается просрочка, объясняют это потерей работы или ухудшением материального положения.

Екатерина Брязгунова

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