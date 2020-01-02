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6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности

гибдд

Россияне выяснили, как ездить без пристегнутого ремня безопасности в авто и не получать штрафы за нарушение ПДД, сообщает DEITA.RU.

Оказалось, что несмотря на обязанность водителей и пассажиров машины использовать ремни безопасности во время движения, не во всех случаях остановка не пристегнутого автолюбителя и его компании приведет к уплате штрафа.

Дело в том, что согласно ПДД наличие некоторых неисправностей ТС не является препятствием для дальнейшего движения т.к. они не влияют на безопасность дорожного движения, не являются прямой угрозой для жизни и здоровья людей вокруг и не влекут за собой вероятность возникновения ДТП на дороге. К числу таких неисправностей относится и неработающий ремень безопасности.

«Неисправный ремень безопасности позволяет водителю начать или продолжить движение ТС к месту устранения неисправности, поэтому остановившему вас сотрудники ГИБДД можно смело говорить, что ремень сломан и вы направляетесь в мастерскую, чтобы его починить», - рассказывает юрист отмечая, что для собственной безопасности и безопасности своих близкий россиянам следует пользоваться этим советом только для того, чтобы избежать штрафа за случайно не пристегнутый ремень, а после прощания с сотрудником ГИБДД все-таки застегнуть удерживающее устройство.

Екатерина Цой

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