Пенсионный фонд озвучил сумму индексации пенсий россиян в следующем году. Добавки хватит на один поход в магазин, сообщает DEITA.RU.

Согласно отчету, страховые пенсии повысят на 6,6 процента. Пенсионный балл вырастет до 93 рублей против нынешних 87. Также известно, что в 2022 году - 104 рубля 69 копеек, то есть пенсии проиндексируют на 5,9 процента.

Примечательно, что с этого года индексация пенсий по плану превышает уровень инфляции. Например, в 2019 превысила почти в 2 раза.

Этим же курсом правительство планирует двигаться и дальше.

По итогам 2019 года инфляция прогнозируется на уровне 4,3 процента, что почти в полтора раза меньше предполагаемого уровня индексации пенсий.

Также с августа пенсии могут быть увеличены в том случае, если на попечении пенсионера находятся дети-иждивенцы либо супруг-иждивенец. Но нюанс в том, что это превышение является лишь формальностью. Реальные цены растут гораздо быстрее.

Учет вел Росстат согласно своей средней продуктовой корзине, которая мало чем похожа на реальный набор пенсионеров. Невооруженным глазом видно, что в последнее время цены в магазинах поднялись на 10-15 процентов. Этот факт индексация как-то не учитывает.

Выход только один - довести все пенсии до прожиточного минимума. Но Пенсионный фонд России не знает, где взять на это деньги. Дополнительные средства бюджета идут куда угодно, только не на выплаты пожилым россиянам.

На днях, как уже писала DEITA.RU, Дмитрий Медведев принял решение добавит денег из резервного фонда на реализацию программы льготного автокредитования.

Заложниками нездоровой системы являются в первую очередь пенсионеры. Реальные доходы населения падают, а ПФР нуждается во все больших отчислениях.

Проще говоря, после индексации кошельки стариков пополнятся одним походом в магазин.

Напомним, также с 1 апреля 2020 года проиндексируют социальные пенсии, которые получают некоторые категории граждан вне зависимости от стажа работы - инвалиды, участники ВОВ, их вдовы — на 3%. Как это будет выглядеть в реальности - загадка.

Василий Кучин