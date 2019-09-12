Стало известно, как наказать кафе за испорченный ужин

Роспотребнадзор рассказал россиянам как защитить свои права, если после похода в кафе или ресторан пришлось вызывать медпомощь по подозрению в отравлении. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По словам экспертов, наказать заведение за нанесение угрозы здоровью гостя вчерашней пиццей возможно, но для этого необходимо собрать достаточную доказательную базу.

Значительную часть доказательств придется набрать, не выходя из общепита. Например, при обращении с претензией при себе необходимо иметь – это чек или выписку из банка об оказании услуги. Без этого документа возврат стоимости испорченной еды станет фактически невозможным. Также не лишним будет собрать вокруг себя нескольких свидетелей из посетителей, которые в будущем смогут рассказать, что лично видели, как сильно вам поплохело после того «злосчастного» ростбифа.

Также в ведомстве отметили, что при обнаружении первых признаков отправления ресторанной едой, нужно срочно звонить в «скорую помощь» или отправляться в ближайшую больницу для документальной фиксации недомогания. Пост в социальную сеть можно закинуть уже после получения медицинского заключения.

«Просим обратить внимание, что оказывающий вам помощь врач должен отразить в документе причинно-следственную связь между «болями в животе, тошнотой и диареей» и вашим обедом в кафе», - отмечают эксперты.

Следующий шаг – отправление заказным письмом с уведомлением о вручении претензии на имя хозяев заведения с приложением ксерокопии медзаключения и чеков. В самой претензии необходимо отразить ваши «денежные» требования: компенсировать затраты на лечение, возместить утраченный заработок в связи с выходом на больничный и, разумеется, вернуть деньги за испорченную еду.

Если «мирный» способ решения конфликта не сработает, можете смело идти в суд и заодно написать жалобу в Роспотребнадзор за нарушение прав потребителей и санитарного законодательства.

Екатерина Цой