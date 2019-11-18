telegr wh call

Новости

Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем

18 Ноябрь 2019, 10:43

Сбербанк сделал заявление о банковских картах

18 Ноябрь 2019, 10:40

Такси столицы взвинтили цены до небес

18 Ноябрь 2019, 10:21

Tele2 запустила совместную акцию с Huawei

18 Ноябрь 2019, 10:08

Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика

18 Ноябрь 2019, 10:06

Школы и детсады Владивостока все-таки открылись

18 Ноябрь 2019, 09:56

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

18 Ноябрь 2019, 09:56

Важные трассы закрыты для проезда в столице

18 Ноябрь 2019, 09:50

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Стало известно, как правильно отправить письмо Деду Морозу

дед мороз

Многие россияне в середине ноября начали писать письма Дедушке Морозу. Однако не все отправляют его так, чтобы оно дошло до адресата. Каким образом подписывать конверты главному русскому персонажу, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Первое, что нужно сделать, — написать правильный почтовый адрес. 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу.

Отмечается, что зачастую дети путают название области и пишут вместо Вологодской, например, Волгоградскую. Или могут написать другое название города, даже такое, какого в России, да и в мире не существует.

Однако если на письме написано: «Деду Морозу, оно обязательно дойдет до волшебника, ведь каждый работник почти России знает, куда должно дойти письмо.

Екатерина Брязгунова 

Читайте также:

«Каменный век» — новый закон отбросит Россию на 30 лет

Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье

«Идёт война народная»: жёлтые жилеты взяли вилы в Приморье

Популярное

«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

Новый закон изменит жизнь миллионов водителей

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...