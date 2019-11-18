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Стало известно, как правильно отправить письмо Деду Морозу
Многие россияне в середине ноября начали писать письма Дедушке Морозу. Однако не все отправляют его так, чтобы оно дошло до адресата. Каким образом подписывать конверты главному русскому персонажу, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Первое, что нужно сделать, — написать правильный почтовый адрес. 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу.
Отмечается, что зачастую дети путают название области и пишут вместо Вологодской, например, Волгоградскую. Или могут написать другое название города, даже такое, какого в России, да и в мире не существует.
Однако если на письме написано: «Деду Морозу, оно обязательно дойдет до волшебника, ведь каждый работник почти России знает, куда должно дойти письмо.
Екатерина Брязгунова