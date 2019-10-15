Стало известно, как прожить на пять тысяч

Эксперты дали ответ на вопрос: «Можно ли питаться месяц на пять тысяч рублей?», сообщает DEITA.RU.

Если говорить о среднероссийских статистических показателях, то Росстат даст положительный ответ на этот вопрос. Средняя стоимость минимального набора продуктов для пропитания россиянина в течение месяца в сентябре текущего года составила четыре тысячи шестьдесят два рубля и семь копеек. Правда, дальневосточникам придется где-то достать дополнительные пятьсот рублей, ведь стоимость этого же показателя на «краю страны» равняется примерно пяти тысячам четыремстам рублей.

Специалисты Росстата заметили, что в указанную потребительскую корзину входит тридцать три продуктовых наименования, которые можно найти в каждом магазине. Среди них - мясо курицы, замороженная рыба, сливочное масло, яйца, картофель и другие овощи, творог, сыр, чай, печенье, крупы, кроме гречки, молоко и сметана, мука, сахар, хлеб, макароны и даже соленая селедка.

По словам основателя «Клуба Создателей Капитала» Максима Колесниченко, для россиянина не составит труда прожить на пять тысяч рублей. По его мнению, студенты живут на куда более скромную стипендию и не голодают в общежитиях.

«В принципе, текущие цены достаточно низкие, чтобы уложиться в пять тысяч рублей в месяц. Бонусом можно скинуть пару лишних килограмм и почувствовать себя гораздо здоровее. В конце концов, после «сушки» многие говорят об улучшившемся самочувствии, более крепком сне и отсутствии отдышки», - заявил эксперт.

Екатерина Цой