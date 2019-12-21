Стало известно, как реально сэкономить при оплате ЖКХ

Лазейки, хитрости и уловки россиян со счётчиками были разгаданы и опубликованы на сайте жилищно-коммунального хозяйства, сообщает DEITA.RU. Какие ухищрения жильцы используют для экономии – в материале агентства.

Многим известен магнитный способ замедления начисления показаний на счётчике. Благодаря действию магнита, ощутимо замедляется работа турбинки, которая отвечает за счётный механизм индивидуального прибора учёта. Для ЖКХ такой метод тоже не в новинку, поэтому счётчики нового поколения выпускают уже с антимагнитной защитой, а также специальными пломбами. Так, если магнит поднести к подобной пломбе, она изменит цвет. Когда представитель управляющей компании будет проводить проверку, он с лёгкостью вычислит обман.

Однако в запасе у хитрецов есть ещё несколько методов. Например – установка счётчика большего размера, чем это необходимо. Из-за увеличенной конструкции, прибору становится сложно уловить объём проходящей сквозь него воды, поэтому показатели реально потреблённого ресурса значительно снижаются.

Помимо этого, существует метод подрезки лопастей крыльчатки счётчика. Доморощенные мастера особым образом вскрывают корпус прибора, и, сняв крыльчатку с металлического основания, подрезают ей «крылышки». Специалисты отмечают - чем короче подрезана пластиковая деталь, чем меньше проходящей воды будет фиксировать счётчик. Эксперты уверяют, что данный способ позволяет потребителям сэкономить до 30% воды. Однако сотруднику управляющей компании при проверке будет нетрудно уличить обманщика – достаточно на полную мощность открыть кран и убедиться, что показатели почти не «набегают».

Ранее DEITA.RU сообщало о методе экономии на услугах ЖКХ при помощи пылесоса, проволоки и хорошего знания физики.

Софья Корф