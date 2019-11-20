Стало известно, как украсят столицу к Новому году

Более 4 млн рублей выделит Владивосток на новогодние украшения для города. Что же будет стоять на главной площади и в центре, и как власти решили создавать праздничное настрое у горожан, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает мэрия, на центральной площади города появится каток, горка и тематические фигуры и инсталляции. На набережной Спортивной гавани разместится светодиодный фонтан.

На центральной площади же появятся композиции «Трон Снежной Королевы» и «Замок Кая и Герды». Кроме того, на площади появятся композиции «С Новым годом» и «Пегас» - пока установка крупных арт-объектов только в планах.

«Ну, сказать честно, меня не слишком впечатляют украшения в городе. Хотя, по крайней мере, у нас есть где погулять, пофотографироваться. Ну а елка – это смех один», - рассказал корреспонденту житель столицы Денис, 34 года.

«По крайней мере, в том году у них елка не падала, как несколько лет назад. Вот тогда-то уж позор был. В том году странные украшения были – как коврики вязаные на елке висели. Но это скорее смешно, не возмущает», - делится Евгения, 25 лет.

Пока не известно, собирается ли город закупать новую елку. В прошлом году у администрации возник ряд проблем с установкой и демонтажем подобной конструкции.

Кроме того, в начале 2019 года так же возникали проблемы с хранением ряда украшений и новогодних конструкций, которые приходилось содержать буквально под открытым небом. Пока не сообщается, все ли выдержали летнюю жару.

Александра Маслова