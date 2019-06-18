Роскомнадзор озвучил план отключения интернета, сообщает DEITA.RU.

Главное надзорное ведомство за Сетью в России опубликовало проект приказа, где описываются правила изоляции интернета при возникновении угроз для государства. С документом можно ознакомиться на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно опубликованному тексту, в российском сегменте будет действовать режим централизованного управления в случае непредвиденных или экстренных ситуаций. В этот период находящиеся внутри страны пользователи не смогут отправлять данные за её пределы. Связь с внешним миром сохранят лишь посольства и Калининград.

Напомним, что нашумевший закон о "суверенном российском интернете" был подписан президентом России 1 мая этого года. Сам документ ступит в силу 1 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что россиян ждут штрафы за посещение "чёрных зон" интернета.

Дмитрий Шевченко