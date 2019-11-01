Стало известно, как защитить гараж от сноса

Депутаты Госдумы хотят защитить права владельцев гаражей, законодательно разрешив последним объединяться в гаражные кооперативы и товарищества. Таким образом парламентарии планируют решить всероссийскую проблему так называемых «гаражных войн», когда злоумышленники пользуются пробелом в действующем законодательстве и массово сносят гаражи граждан, оправдывая свои действия тем, что они незаконно находятся на общей территории. Об этом сообщает DEITA.RU.

Автором инициативы стал глава «строительного» комитета Госдумы Павел Крашенинников. В документе, опубликованном на портале проектов законов, оговаривается необходимость введения в действующее законодательство терминов «гараж», «машино-место» и «гаражный комплекс», а также порядок определения прав на указанные объекты и правила их использования.

Итак, во-первых, законопроект наконец-то дает определение слову «гараж». Согласно формулировке законотворца, под этим понятием понимается ограниченное помещение, являющееся частью здания или стоящее на определенной территории, в котором может находиться одно и более транспортное средство. В гараже разрешена как временная стоянка, так и длительное нахождение ТС без ограничений по времени.

«Машино-место» - специальная площадка, в пределах которой может находиться одно ТС для длительной стоянки или парковки. Право на «машино-место» закрепляется индивидуально за каждым владельцем земли или помещения, частью которого оно является.

А «гаражный комплекс» - это отдельное сооружение или здание, внетри которого могут находиться как гаражи, так и машино-места. Комплекс предназначен для обеспечения безопасного хранения или стоянки ТС, владельцами которых являются собственники помещений или участков внутри комплекса. Сам комплекс признан помещением или земельным участком общего пользования для членов гаражного кооператива или товарищества, а также просто владельцев отдельных «квадратных метров» внутри.

Также документ оговаривает правила пользования общим имуществом внутри гаражного комплекса и порядок распределения долевого участия собственников мест для стоянки ТС.

По словам автора инициативы, четко сформулированные правила пользования гаражами «спасет» уличную собственность десятков тысяч россиян от сноса, а также не даст мошенникам завладеть «советскими» гаражными кооперативами, чтобы использовать в своих целях.

Отмечается, что указанный законопроект будет рассмотрен в нижней палате РФ в ноябре.

Екатерина Цой