Стало известно, как ЖКХ наживается на собственниках

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Нелепая история произошла в Санкт-Петербурге в одной из коммунальных квартир. ЖЭК самовольно зарегистрировала в комнате, площадь которой едва превышает 26 метров, пять человек, сообщается DEITA.RU.

По словам жильцов, которые попали в затруднительную ситуацию, в комнате коммунальной четырехкомнатной квартиры, прописаны два человека. Длительное время она сдавалась, но теперь пустует. Хозяйка приходит раз в два или три месяца за платежками, чтобы не было долгов. В один из таких приходов она обнаружила, что в квартире уже прописано семь человек.

Женщина обратилась в ЖЭК, где долгое время ей никто не могут ответить, как же так получилось. Когда дошла до руководителя, тот пояснил, что нужно поставить счетчики и тогда все «лишние квартиранты» тут же исчезнут. Объяснить, что это невозможно в связи с тем, что квартира коммунальная, не получилось, пишет канал Пуговки.

Стоит отметить, что, по словам владельцы комнаты, вскоре был получен акт из ЖЭКа, что в комнате, действительно, прописаны еще пять человек. Однако почему-то не были указаны ни фамилии, ни имена граждан.

Собственники приняли решение обратиться в суд, так как даже для Санкт-Петербурга оплата в 13 тысяч рублей за коммунальную комнату — перебор.

Екатерина Брязгунова

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