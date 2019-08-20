Через неделю Пенсионный фонд закончит перерасчет выплат, сообщает DEITA.RU.



В России 1 сентября завершится индексация пенсий. ПФР закончит свои перерасчеты уже к 1 сентября. Как стало известно «Лайфу», в этом году индексация составила рекордные 7,05%. Кроме того, теперь те сельские жители, которые более 30 лет отработали в растениеводстве, животноводстве или рыбоводстве, получат дополнительную надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты.

Если у ПФР есть вся необходимая информация о стаже пенсионера, то перерасчет сделают автоматически. Однако если информации недостаточно, то пенсионеру необходимо предоставить документы.

Юристы советуют сделать это до 31 декабря. В таком случае перерасчет сделают за весь 2019 год. Если не успеть подать документы до этого срока, выплаты поднимут только с января 2020 года.

Елена Миронова