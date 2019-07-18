На нескольких дорогах уложат асфальт, а также отремонтируют тротуары, сообщает DEITA.RU.

В столице Дальнего Востока в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт на 15 улицах.

Как отметили специалисты профильного управления городской администрации, на сегодняшний момент рабочие занимаются ремонтом 12 улиц. Готовность тротуаров - 70%. Новое покрытие и бордюр появятся сразу на четырех улицах в ближайшее время: Вилкова, Хабаровской, Добровольского и Сахалинской. Отметим, что на некоторых точках, где идет ремонт, одновременно работают несколько бригад. Это позволяет ускорить темп работ.

Кроме того, в рамках проекта в городе появится новый пешеходных переход. Строительство виадука с лифтами для инвалидов запланировано на улице Олега Кошевого.

Всего по нацпроекту в столице ДФО отремонтируют и заасфальтируют порядка двухсот тысяч квадратных метров дорог, а также 45 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы, в частности, пройдут на улице Луговой (от Рудневского моста до Баляева), на Кирова, Спиридонова и Калинина.

Напомним, всего в этом году по нацпроекту во Владивостоке заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров на улицах Енисейской, Сахалинской, Добровольского, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой – от Рудневского моста до Баляева, Калинина, Воропаева, Вилкова, Нерчинской, Приходько, Спиридонова, Кирова, Шкотовской и Шепеткова.

Отметим, в 2019 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ремонт дорог по БКАД ведется также в Артеме и Шкотовском районе.

Елена Миронова