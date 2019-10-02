Стало известно, какие вопросы будут задавать на переписи населения

Эта перепись станет третьей в истории современной России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



В октябре 2020 года в России пройдет третья в этом веке перепись населения.предыдущие были в 2002 и 2010 годах. Как отметил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) Олег Никифоров, грядущая перепись будет куда масштабнее.

Теперь в опроснике будет 32 вопроса. Некоторые из них назвали необычными: о миграции населения и брачной структуре семьи.

Еще одно нововведение – опросники теперь заполняются не ручкой на бумажном бланке. Каждому волонтеру дадут планшет со специальной программой.

Елена Миронова