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Стало известно, какие вузы начнут закрывать в России
Данная работа будет делаться аккуратно
В России начнут сокращать количество высших учебных заведений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Как удалось узнать у главы Минобрнауки Валерия Фалькова, уменьшение числа вузов будет проходить в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, который в ходе недавнего заседания Госсовета посетовал на низкое качество высшего образования в стране.
В свою очередь министр отметил, что работа по снижению количества вузов будет проходить аккуратно и без спешки. Главным критерием этой работы станет качество образования, которое предоставляет то или иное заведение.
При этом чиновник уточнил, что те вузы, в которых работают высококлассные и опытные специалисты, а также имеющие достаточно серьёзное материально-техническое оснащение, не попадут под сокращение.
Напомним, что ранее Владимир Путин поручил профильному министерству разобраться с засильем в российском образовании "вузов-пустышек".