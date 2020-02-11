Стало известно, какие вузы начнут закрывать в России

В России начнут сокращать количество высших учебных заведений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как удалось узнать у главы Минобрнауки Валерия Фалькова, уменьшение числа вузов будет проходить в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, который в ходе недавнего заседания Госсовета посетовал на низкое качество высшего образования в стране.

В свою очередь министр отметил, что работа по снижению количества вузов будет проходить аккуратно и без спешки. Главным критерием этой работы станет качество образования, которое предоставляет то или иное заведение.

При этом чиновник уточнил, что те вузы, в которых работают высококлассные и опытные специалисты, а также имеющие достаточно серьёзное материально-техническое оснащение, не попадут под сокращение.

Напомним, что ранее Владимир Путин поручил профильному министерству разобраться с засильем в российском образовании "вузов-пустышек".