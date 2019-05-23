Предстоящее лето в России будет теплым, сообщает DEITA.RU. Таковы предварительные подсчеты российских синоптиков.

Май 2019 года выдался на редкость теплым, многие граждане уже успели открыть купальный сезон, даже в тех регионах, где раньше августа купаться не начинают.

Несмотря на стабильное потепление, говорить о том, что теперь в российских городах будет тепло всегда, не приходится, так как статистику по двум, а то и даже трем годам делать нельзя.

Сегодня в приземном слое воздуха температура растет, однако в верхних слоях тропосферы и стратосферы температура глобально понижается. Это и есть главный признак глобального потепления климата. «Парниковый слой газов не пропускает отраженную от поверхности суши и воды энергию в верхние слои атмосферы. Тепло накапливается ближе к земле. Но глобальное потепление - это все-таки волнообразный процесс. Поэтому холодные годы чередуются с теплыми», — пишет «Российская газета».

Екатерина Брязгунова