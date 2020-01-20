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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно, когда дадут маткапитал за первенца

Девушка с коляской

Скорость зависит от работы депутатов, сообщает DEITA.RU.

В комитете Госдумы по социальной политике рассказали, когда в России должны начаться выплаты материнского капитала, анонсированного Путиным в послании Федеральному собранию. Речь идет о маткапитале на первого ребенка.

Как пишут «Известия», планируется начать оформление выплат уже в марте-апреле. Сертификаты на 466 617 рублей получат все семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок. В Госудуме объяснили, что для получения людьми новых выплат, придуется внести ряд изменений в законы и акты.

Также в это время россиянам начнут выплачивать ежемесячные пособия по уходу за детьми от 3 до 7 лет. Ранее выплаты заканчивались при достижении детьми 3 лет.  Сумма помощи каждой семье составит 5,5 тысяч рублей.

Елена Миронова

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