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Стало известно, когда экипаж сгоревшей плавбазы вернется домой
25 Сентябрь 2019, 14:51
Сейчас 360 моряков находятся в общежитиях, сообщает DEITA.RU.
Второй день моряки с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» находятся в Сахалинской области на острове Шикотан. 360 человек находятся в гостиницах, общежитиях, больнице, пожарной части и в спорткомплексе. Об этом сообщили в правительстве региона.
Уже известно, что все моряки, кроме аварийной команды из 56 человек, вернутся во Владивосток в течение 3 дней. Два первый рейса от «Авроры» запланированы на среду, 25 сентября.
Также сообщается, что на плавбазе удалось запустить двигатель. Сейчас судно направляется в сторону Итурупа. Когда началось возгорание, плавбаза была в 48 километрах от острова.
Елена Миронова