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Стало известно, когда и как заработают музеи
Групповые экскурсии вернутся еще нескоро
Министерство культуры определило сроки и порядок начала работы музеев, сообщает ИА DEITA.RU.
Уже в июне на рабочие места вернутся 30% сотрудников музеев, а через месяц – 70%. Но сначала осматривать экспозиции придется без компании, пишет ТАСС.
«Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев с момента открытия», – отмечают в ведомстве.
Если с 1 июня в регионе стартует постепенное снятие ограничений, первые посетители смогут в индивидуальном порядке прийти в музеи в середине июля. Предусмотрено, что гостей должно быть не более 1 человека на 20 квадратных метров. На билетах будет указано конкретное время входа, и интервал должен составлять 15 минут. Для узких залов будет разработан маршрут, при котором не будут встречаться людские потоки.