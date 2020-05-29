Стало известно, когда могут открыться пляжи России

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Михаил Дегтярев, руководитель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи рассказал, что работа пляжей почти по всей территории страны может быть возобновлена с 1 июля, сообщает ИА DEITA.RU.

Михаил Владимирович сообщил, что туристический сезон в России стартует, несмотря на пандемию, которая, однако, внесла свои коррективы. Например, россиянам придётся смириться со сдвигом по срокам, а также с рядом ограничений, пишет издание РБК.

Каждый субъект РФ будет самостоятельно принимать решение о возобновлении работы пляжей, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку, а также ситуацию по числу инфицирования COVID-19 в регионе.

Наибольший туристический поток ожидается в Москве, северной столице, в Крыму, а также Краснодарском крае, по мнению председателя комитета Госдумы. Однако россияне вполне могут ознакомиться с туристическими направлениями Кавказа, Приморского края, Калининградской области, Сибири, Татарстана и Поволжья.

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