Стало известно, когда можно не платить за горячую воду

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Практически во всей стране начался отопительный сезон. Батареи потеплели, а из крана во многих домах пошла ржавая горячая вода. Как быть в такой ситуации и куда следует обращаться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «ЖКХ от первого лица».

Первым делом факт предоставления некачественных услуг следует зафиксировать. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ, чтобы пригласить специалиста, который составит акт.

Бывают случаи, что представители управляющей компании по тем или иным причинам не приходят, значит следует прибегнуть к помощи соседей. С их помощью зафиксировать факт некачественной услуги, после чего составить акт для проведения перерасчета.

Акт нужно отправить в управляющую, если его не приняли — обращаться в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию.

Екатерина Брязгунова

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