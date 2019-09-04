Стало известно, когда на кассах начнут выдавать деньги
Названы сроки начала работы нового сервиса, сообщает DEITA.RU.
В рамках Восточного экономического форума была презентована Национальной системы платежных карт. Её представил её глава Владимир Комлёв.
По его словам, она станет доступна всех посетителям торгово-сервисных предприятий уже 28 апреля 2020 года. Уточняется, что новым сервисом смогут воспользоваться более 38 миллионов россиян.
При этом более 3 тысяч таких касс будут подключены к концу года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%.
Как отмечают разработчики системы, благодаря её работе клиенты перестанут снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей наличных в магазинах.
Целью проекта обозначено повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях.
Дмитрий Шевченко