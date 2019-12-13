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Стало известно, когда начнут продавать льготные билеты на Дальний Восток
Продажа субсидированных авиабилетов в Дальневосточные города и обратно в Москву стартует с 11 января, сообщает DEITA.RU.
Такое заявление сделал глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.
Министр пояснил, что сегодня Росавиация занимается соглашениями с перевозчиками. В частности, к делу подключили «Аэрофлот» и его «дочку» - компанию «Россия». По сути, сегодня «Аэрофлот» является монополистом в сфере перевозок на Дальний Восток.
Отметим, что на 2020 год по плану под программы субсидий попадает 176 маршрутов. В 2019 году их было всего 152.
Кстати, льготы для перелетов полагаются россиянам моложе 23 лет, пенсионерам, инвалидам 1 группы и сопровождающим, а также многодетным семьям.
Напомним, что конфликт с «Аэрофлотом» был у Дальнего Востока этой осенью. Дело в том, что компания отказалась работать по существующим «плоским тарифам», в связи с чем продажи на 2020 год билетов не были открыты вплоть до ноября. Конфликт удалось решить с привлечением депутатского сообщества, которое, в свою очередь, обратилось за помощью к Дмитрию Медведеву. На сегодняшний день авиасообщение между Дальним Востоком и центральной Россией налажено.
Александра Маслова