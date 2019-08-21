Эксперты дали свои прогнозы относительно позиций российской валюты, сообщает DEITA.RU.

Специалисты в области экономики дали свой прогноз курсу рубля. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, отечественная валюта сможет оправиться от падения уже в ближайшее время.

Аналитики назвали сентябрь временем, когда соотношение рубля и доллара начнёт меняться в пользу первого. Сейчас американская расчётная единица стоит уже 66,6 рублей, однако уже в начале осени показатель может опуститься до значения 65,5 рублей.

Ранее сообщалось о том, что российская валюта начала падать в следствие обострения очередного витка торговой войны между США и Китаем.

Дмитрий Шевченко