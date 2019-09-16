telegr wh call

Новости

Самолёту Sukhoi Superjet 100 найдут новое название

16 Сентябрь 2019, 11:30

«Достойный конец» независимой Украины предсказал Жириновский

16 Сентябрь 2019, 11:15

Стало известно, когда отменят трудовые книжки

16 Сентябрь 2019, 11:00

«Что БТР проехал?» — жесткое ДТП произошло на трассе

16 Сентябрь 2019, 10:45

Долги по зарплате смогут взыскивать без суда

16 Сентябрь 2019, 10:30

Оставить без авто: как судебные приставы «выбивают» долги

16 Сентябрь 2019, 10:15

В России готовят эксперимент с четырёхдневкой

16 Сентябрь 2019, 10:00

Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России

16 Сентябрь 2019, 09:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Стало известно, когда отменят трудовые книжки

16 Сентябрь 2019, 11:00

трудовая

Сведения о стаже, месте работы и других аспектах начнут собирать в электронном виде уже с ближайшие пару лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Привычные бумажные трудовые книжки в скором времени уйдут в прошлое. Им на смену придут электронные базы данных, где будут учитываться та же информация, что и раньше, но уже в более удобном виде.

Если Госдума примет соответствующий законопроект правительства, то привычные документы о местах работы, её продолжительности, а также поощрениях и премировании должны исчезнуть уже через два ближайших года.

Дополнительно сообщается, что, начиная уже с 2021 года их смогут сохранить только те сотрудники, которые до конца следующего года напишут заявление руководству с соответствующей просьбой.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Уходить в отпуск и увольняться россияне будут по-новому

Вот за что могут урезать пенсию

О введении нового налога объявил Медведев

Популярное

О введении нового налога объявил Медведев

Уходить в отпуск и увольняться россияне будут по-новому

Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше

Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу
‡агрузка...
Загрузка...