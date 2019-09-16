Стало известно, когда отменят трудовые книжки

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Сведения о стаже, месте работы и других аспектах начнут собирать в электронном виде уже с ближайшие пару лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Привычные бумажные трудовые книжки в скором времени уйдут в прошлое. Им на смену придут электронные базы данных, где будут учитываться та же информация, что и раньше, но уже в более удобном виде.
Если Госдума примет соответствующий законопроект правительства, то привычные документы о местах работы, её продолжительности, а также поощрениях и премировании должны исчезнуть уже через два ближайших года.
Дополнительно сообщается, что, начиная уже с 2021 года их смогут сохранить только те сотрудники, которые до конца следующего года напишут заявление руководству с соответствующей просьбой.
Дмитрий Шевченко