Стало известно, когда отскочит курс рубля

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков спрогнозировал поведение рубля в ближайшие месяцы, сообщает ИА DEITA.RU.



Специалист полагает, что усиление позиций отечественной валюты можно ожидать уже летом текущего года. Это может произойти благодаря тому, что цена на нефть станет выше 35 долларов за баррель «черного золота», пишет «Лента». До той поры же доллар не будет ниже 72 рублей за единицу, а европейская валюта – 78,5 рублей за единицу.

Эксперт рассказал, что позитивное влияние на российскую валюту оказывает соглашение ОПЕК+, а также ожидание снятия ограничительных мер, которые были спровоцированы пандемией COVID-19, инвесторами.

Кроме того, эксперт рассказал и о ценах на золото. Они находятся выше 1690 долларов за одну унцию, однако уже в несколько ближайших дней обстановка может поменяться - унция драгоценного металла может стоить уже 1720 долларов.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, о долгосрочном прогнозе Максима Кривелевича, кандидата экономических наук, доцент Школы экономики и менеджмента ДВФУ. Эксперт сообщил, что ситуация с ростом стоимости доллара в России показывает лишь положительные значения.

Когда доллар был по 6 рублей за единицу, он не «откатывался» до предыдущих значений – по 63 копейки за единицу. Поэтому рост стоимости доллара до показателя в 100 рублей за единицу – лишь вопрос времени.