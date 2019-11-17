Стало известно, когда появится 50-рублевая монета

50-рублевая монета может появиться в России, сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимира Демиденко, Банк России допустил возможность ее появления.

Отмечается, что данная монета стала необходима для сдачи.

Ее появление будет возможным, когда станет точно понятно, что денежная единица прослужит хотя бы два-три десятка лет.

С учетом того, что с каждым годом все больше и больше проводится безналичных платежей, то необходимость появления новой монеты вызывает ряд сомнений. Если окажется, что монета в 50 рублей действительно нужна, она появится в кошельках россиян.

Напомним, совсем недавно в обороте появилась купюра в две тысячи рублей. Первые несколько месяцев она вызывала много вопросов у продавцов, некоторые даже не хотели ее принимать.

Екатерина Брязгунова