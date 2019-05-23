Вопрос по нашумевшей истории с депутатом Максимом Резником обсудили в Мариинском дворце на заседании Законодательного собрания Петербурга, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, заместитель председателя Законодательного собрания города Сергей Соловьев по поводу скандального депутата сказал, что правдивость материалов и сюжетов проверяется, как и личности предоставивших материалы. По результатам проверки подлинности данных будет принято решение. Соловьев предположил, что к этой теме вернутся в течение месяца.

Напомним, что депутат петербургского ЗакСа Максим Резник не раз был пойман за курением запрещенных веществ.

Анастасия Туркова