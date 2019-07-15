Стало известно, когда снимут блокаду Крыма
Названы условия для снятия с Крыма и Донбасса ограничений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал изданию о необходимых условиях для снятия блока с Крыма.
По его мнению, это станет возможным только после того, как президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся сконцентрировать все инструменты власти в своих руках после выборов в Верховную Раду.
Тогда, по словам эксперта, украинский лидер будет чувствовать себя уверенно и сможет пойти на компромисс с Россией. Сам Бортник довольно высоко оценил вероятность реализации такого сценария.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для Украины.
Дмитрий Шевченко