Названы условия для снятия с Крыма и Донбасса ограничений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал изданию о необходимых условиях для снятия блока с Крыма.



По его мнению, это станет возможным только после того, как президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся сконцентрировать все инструменты власти в своих руках после выборов в Верховную Раду.

Тогда, по словам эксперта, украинский лидер будет чувствовать себя уверенно и сможет пойти на компромисс с Россией. Сам Бортник довольно высоко оценил вероятность реализации такого сценария.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для Украины.

Дмитрий Шевченко