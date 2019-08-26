Последняя летняя неделя лета будет хмурой, сообщает DEITA.RU.

Портал Gismeteo дал прогноз погоды на предстоящую неделю. Судя по информации синоптиков, жителям Приморья и Владивостока стоит ожидать солнечную погоду лишь в конце недели.

Жаркая погода может установиться в региона лишь на один день, в субботу, 31 августа. Остальные дни, начиная с понедельника по всему Приморью сохранятся кратковременные дожди. Наиболее сильные ливневые, начнутся во вторник, а закончатся в четверг.

Температура воздуха достигнет максимальной отметки в +21 градус, возможен сильный ветер.

Дмитрий Шевченко