Большинству массовых профессий осталось 10 лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Технический прогресс, развитие цифровизации и инновационных технологий постепенно ведёт к тому, что человеческий труд становится ненужным. Программы и роботы планомерно вытесняют с рынка труда людей.
Эксперты дали свой прогноз, относительно того, сколько времени есть у россиян, которые работают в массовых профессиях, до того, как их уволят за ненадобностью.
Так, по мнению Ярослава Кузьминова, который является ректором ВШЭ, у людей, занимающихся рутиной, есть около 10 лет до тех пор, пока их место не заняли роботы или программное обеспечение.
В качестве одного из самых ярких примеров, наглядно иллюстрирующих этот процесс, эксперт назвал замену бухгалтеров в пользу цифровых сервисов.
Также Кузьминов отметил, что самые массовые профессии в России — это водитель личного авто и продавец. На них приходится 10% всего рынка, и исчезновение этих специальностей должно стать серьёзным вызовом.
Дмитрий Шевченко