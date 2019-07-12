Большинству массовых профессий осталось 10 лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Технический прогресс, развитие цифровизации и инновационных технологий постепенно ведёт к тому, что человеческий труд становится ненужным. Программы и роботы планомерно вытесняют с рынка труда людей.

Эксперты дали свой прогноз, относительно того, сколько времени есть у россиян, которые работают в массовых профессиях, до того, как их уволят за ненадобностью.

Так, по мнению Ярослава Кузьминова, который является ректором ВШЭ, у людей, занимающихся рутиной, есть около 10 лет до тех пор, пока их место не заняли роботы или программное обеспечение.

В качестве одного из самых ярких примеров, наглядно иллюстрирующих этот процесс, эксперт назвал замену бухгалтеров в пользу цифровых сервисов.

Также Кузьминов отметил, что самые массовые профессии в России — это водитель личного авто и продавец. На них приходится 10% всего рынка, и исчезновение этих специальностей должно стать серьёзным вызовом.

Дмитрий Шевченко