Стало известно, когда Турция станет доступна для посещения россиянами

Представители Ассоциации туроператоров России (АТР) сообщают радостную новость для путешественников - Турция открывает границы 20 мая, сообщает ИА DEITA.RU. Однако посетить страну смогут лишь те, кто планирует оздоровиться.



Власти Турции разрешат въезд гражданам 31 государства - Узбекистана, Туркменистана, Украины, Грузии, Казахстана, а также некоторым другим. Россия также оказалась в этом списке.

Стоит отметить, что пляжного отдыха во время первых поездок в Турцию не будет, путешествие будут предполагать лишь цели оздоровления, пишет «Лента». Каждого из пациентов могут сопровождать два человека, а въезд будет осуществляться лишь через аэропорты пары городов - Стамбула и Анкары. Ещё одной ограничительной мерой будет служить наличие справки об отсутствии коронавируса у приезжих. Если данный документ не предоставят, туристам будет предложено узнать, инфицированы ли они за плату по прибытии в Турцию.

Оздоровительные услуги будут представлены по ряду направлений, среди которых – ортопедия, травматология, кардиология, нейрохирургия и ряд других.

Представители АТР акцентируют внимание на важном моменте – независимо от того, когда власти Турции откроют границы государства, россияне едва ли смогут с удовольствием собирать чемоданы в дорогу, так как ещё не известны сроки открытия границ в самой России.

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