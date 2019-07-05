Названы сроки увеличения предельно допустимой скорости на автомагистралях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Повышение лимита скорости с 110 км/ч до 130 км/ч на дорогах стоит ожидать либо к концу текущего года, либо к началу следующего.

Об этом заявил заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов. В ведомстве уточнили, что изменения коснутся только специализированных трасс, пригодных для таких скоростей.

Эксперты отмечают, что для подобных дорог будет необходимо повысить требования, ведь любая неровность или помеха может стать большой проблемой для водителей и привести к трагическим последствиям.

При этом Носов отметил, что изначально такие магистрали рассчитаны на скорость до 15 км/ч, так что новый лимит выдаётся с запасом.

Дмитрий Шевченко