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Стало известно, когда в Приморье похолодает

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Уже в это воскресенье, 12 января, погода в Приморском крае ухудшится, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Примпогода», в пятницу и субботу погода в крае была хотя и морозной, но спокойной и бесснежной. На юге края температуры доходили всего до -10 градусов мороза, на побережье днем столбики термометров поднимались даже до плюсовых значений.

В воскресенье же, в свою очередь, край ожидает хоть незначительное, на 1-3 градуса, но похолодание. В субботу во Владивостоке царит холод и облачность. Однако, осадков можно не опасаться. Кроме того, синоптики отмечают умеренный северный ветер, который по ощущениям создает дополнительный холод.

Завтра, в воскресенье, в крае похолодает на несколько градусов. Погода останется такой же облачной и морозной.

Напомним, что 7 ноября, на Рождество, приморцев встретил сильный снегопад, который продолжался в течение двух суток. До сих многие дороги и тротуары засыпаны снегом – и даже во Владивостоке не везде можно пройти легко из-за огромных снежных завалов. Однако, большая часть городской территории – особенно центральная часть – уже убрана.

Александра Маслова

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