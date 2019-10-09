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Стало известно, когда заблокируют Telegram
Роскомнадзор заявил об очередной попытке «навсегда» заблокировать Telegram. Об этом сообщает DEITA.RU.
На официальном сайте ведомства сказано, что эксперты в поте лица работают над разработкой принципиально новой концепции по обеспечению безопасности россиян в интернете.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, одной из главных задач будущей системы по защите населения от вредоносной и запрещенной информации в сети является полное выведение популярного у россиян мессенджера Telegram из страны с помощью «вечного бана».
Руководитель ведомства уверен, что совсем скоро специалистам удастся найти слабое место мессенджера, чтобы заблокировать его раз и навсегда.
«Блокировка через «ай-пи» показала себя недостаточно эффективно, а потому новая система будет работать с «ди-ай-пи», - заявил Жаров пообещав, что отечественная разработка будет представлена экспертам в течение года.
Отметим, что мания заблокировать «вредоносный» Telegram появилась у Роскомнадзора после того, как руководители мессенджера не согласились делиться с властями персональными данными и переписками своих пользователей. «Война айти-технологий» между ведомством и программистами Telegram продолжается с две тысячи восемнадцатого года.
Екатерина Цой