Стало известно, когда запустят резервный спутник ГЛОНАСС

В начале февраля с Плесецка готовятся запустить резервный спутник ГЛОНАСС-М, сообщает DEITA.RU.

Планируется, что он сменит аппарат, который вышел из строя в ноябре этого года. Спутник проработал на орбите 9 лет, больше чем планировалось во время запуска.

Напомним, что ГЛОНАСС хочет вывести на орбиту 28 спутников к 2031-му году. После 2023-го года спутники обещают собирать из российских запчастей.

Для приморцев ГЛОНАСС имеет отдельную историю совсем недавно был продлен мораторий на установку кнопки ГЛОНАСС. Данное предложение было подписано Медведевым после того как о проблеме напомнили полпреду Юрию Трутневу, во время его командировки в Приморье в конце ноября.

Мораторий на установку кнопок ГЛОНАСС впервые ввели во время предвыборной гонке Олега Кожемяко. Приморцы отмечали что кнопка работает неисправно и не видели смысла в ее установке на поддержанные японские автомобили. Пока мораторий был продлен на год.

Иван Юрьев