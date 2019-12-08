telegr wh call

Новости

У таксистов начнут отбирать 90 тысяч в месяц

8 Декабрь 2019, 19:59

Стало известно, когда запустят резервный спутник ГЛОНАСС

8 Декабрь 2019, 19:29

Фото: въезд в известный торговый центр блокирован

8 Декабрь 2019, 18:45

Ким Чен Ын провел «значительные» ядерные испытания

8 Декабрь 2019, 18:29

ОМОН ворвался в ночной клуб

8 Декабрь 2019, 17:59

Жизнь некоторых дачников изменится в 2020 году

8 Декабрь 2019, 17:29

Новый закон заставит правильно разводиться россиян

8 Декабрь 2019, 16:59

Решение Рособрнадзора уничтожит высшее образование

8 Декабрь 2019, 16:29

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно, когда запустят резервный спутник ГЛОНАСС

Номер, авто, автомобиль, госрегистрация, регистрация.jpg

В начале февраля с Плесецка готовятся запустить резервный спутник ГЛОНАСС-М, сообщает DEITA.RU.

Планируется, что он сменит аппарат, который вышел из строя в ноябре этого года. Спутник проработал на орбите 9 лет, больше чем планировалось во время запуска.

Напомним, что ГЛОНАСС хочет вывести на орбиту 28 спутников к 2031-му году. После 2023-го года спутники обещают собирать из российских запчастей.

Для приморцев ГЛОНАСС имеет отдельную историю совсем недавно был продлен мораторий на установку кнопки ГЛОНАСС. Данное предложение было подписано Медведевым после того как о проблеме напомнили полпреду Юрию Трутневу, во время его командировки в Приморье в конце ноября.

Мораторий на установку кнопок ГЛОНАСС впервые ввели во время предвыборной гонке Олега Кожемяко. Приморцы отмечали что кнопка работает неисправно и не видели смысла в ее установке на поддержанные японские автомобили. Пока мораторий был продлен на год.

Иван Юрьев

Читайте также:

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

Медведев отменил кнопки "ЭРЫ-ГЛОНАСС" в Приморье на 1 год

ЭРА-ГЛОНАСС: эксперт объяснил, что именно могут отменить в Приморье

Популярное

Снег идет на Приморье

Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца

Эксперт: дома с множеством студий превращают районы в гетто

«Что за бред» — в российских дворах запрещено парковаться
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...