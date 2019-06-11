Назван возраст "созревания" россиян для вступления в брак, сообщает DETA.RU со ссылкой на RT.

Росстат озвучил данные о том, что чаще всего россияне приходят в ЗАГС в интервале от 25 до 34 лет. Такую статистику ведомству удалось получить за прошлый год.

Граждан, которые ступили в брак позже 35 лет оказалось 265 тысяч мужчин и 216 тысяч женщин. Представители Росстата также указали на то, что число браков, заключенных с момента совершеннолетия до 24 лет сократилось вдвое по сравнению с 2011 годом.

До своего совершеннолетия вступили в брак 454 юноши и 4,5 тысячи девушек.

Ранее сообщалось о том, что всё больше россиян предпочитают вступать в брак, чтобы провести громкую церемонию свадьбы. Чиновники даже говорили о том, что это не очень хороший признак и в последствие такие семьи могу легко распадаться.

Для проведения шикарного банкета, как правило, берутся солидные кредиты, которые молодые выплачивают после свадьбы ещё несколько лет.

Вместе с этим, статистика сообщает и о том, что россиянам становится всё сложнее справляться со своими долгами.

Дмитрий Шевченко