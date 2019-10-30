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Стало известно, кого коснется новая пенсионная реформа

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Изменения ощутят на себе даже те, кто не работает, сообщает DEITA.RU.

На днях ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений – ГПП. Согласно законопроекту, граждане смогут копить на свою пенсию сами, причем добровольно.

В Минфине отметили, что нововведение коснется не только наемных сотрудников. Участвовать в системе смогут и самозанятые граждане и даже те, кто не работал ни дня в своей жизни. Как заявили в ведомстве, за этих людей смогут делать взносы их родственники.

Еще одна категория работающих россиян, фрилансеры, пока не будут иметь доступа к системе накопления пенсий. Для них продумают отдельные правила.

Елена Миронова

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