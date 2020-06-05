Стало известно, кого российские работодатели уволят в кризис

Больше других стоит опасаться увольнения сотрудникам старше 45 лет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как следует из результатов опроса ЦСР, именно люди из этой категории станут первыми кандидатами на выбывание из состава коммерческих компаний по всей России в условиях нарастающего экономического кризиса.

Не стоит особо радоваться и очень молодым сотрудникам, которых можно отнести к разряду новичков или даже стажёров. Им хоть и в меньшей степени, но всё же тоже стоит побеспокоиться о сохранении своего места.

По информации специалистов, первая волна увольнений уже прокатилась по стране. Она затронула в основном обслуживающий персонал, сотрудников административно-хозяйственных отделов, маркетинга и рекламы.



Отмечается, что среди ведущих специалистов риск потери работы наблюдается больше всего в отделах кадров. Опрос также показал, что 43% компаний рассчитывают найти опытных специалистов, но за меньшую плату.