Владимир Путин — наш президент. Так считают более половины россиян, сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу аналитического центра «Левада-центр», 54 процента опрошенных россиян хотели бы, чтобы после выборов 2024 года кресло главы государства занял нынешний лидер Владимир Путин.

И это не предел! В 2017 году 67 процентов граждан высказывались за то, чтобы президентом оставался Путин.

При этом 38 процентов высказались по данному вопросу категорически против.

Стоит отметить, что эксперты всего мира называют ряд предложений, каким образом российский лидер может продлить свой президентский срок или хотя бы продолжить стоять у руля необъятной страны.

Екатерина Брязгунова