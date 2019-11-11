Стало известно, кому из губернаторов не доверяют

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С весны 2019 года глава Камчатки Владимир Илюхин не смог повысить уровень доверия среди граждан своего региона, сообщает DEITA.RU.
По сообщению REGNUM, на семинаре в Кремле вице-губернаторы смогли ознакомиться с итогами KPI на вверенных им территориях. И если остальные главы регионов показывали сравнительно неплохие результаты, что четверка «аутсайдеров» выявилась довольно быстро. Это руководитель Камчатки Владимир Илюхин, губернатор ЕАО Александр Левинталь, главы Коми и Архангельской области.
Кроме того, согласно этому же исследованию, меньше всего доверяют президенту жители Хабаровского края.
Напомним, ранее DEITA.RU писала о том, что эксперты оценили возможность глав дальневосточных регионов покинуть свое кресло. Самым «слабым» звеном специалисты единодушно назвали глав Камчатки и ЕАО – Илюхина и Левинталя. В последнее время оба отметились громкими скандалами. В Камчатке «точкой кипения» стала неработающая котельная, а небольшой ЕАО грозил срыв отопительного сезона.
Александра Маслова