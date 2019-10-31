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Стало известно, кому Медведев даст 450 миллионов
На очередном Заседании Правительства Дмитрий Медведев рассказал о новых региональных субсидиях, сообщает DEITA.RU.
Так, Бурятия, Магадан и Чукотка получат 450 млн дополнительных выплат. Эти средства пойдут на «социалку». На них нужно будет закупить медицинское оборудование, жилье для соцработников и благоустроить городские и сельские территории.
Помимо этого, Томская область получит от Правительства почти 400 млн на строительство новой школы.
«Есть направления, которые требуют от нас повышенного внимания для ускорения темпов экономического роста», - подчеркнул глава Кабмина.
Следует отметить, что совещание было посвящено ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал. Цель Правительства – повысить их долю до 25 в валовом внутреннем продукте. Так же на собрании рассмотрели межбюджетные траснферты и проекты федеральных законов. В рамках совещание обсуждались вопросы притока инвестиций в регионы, совершенствованию делового климата и нюансы помощи малому и среднему бизнесу в стране.
Напомним, ранее Владимир Путин давал распоряжение о выделении льгот на воздушные перелеты для детей-инвалидов Дальнего Востока. Политика субсидий коснется тех несовершеннолетних, которые вынуждены лететь на лечение.
Александра Маслова