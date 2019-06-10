Работникам с большим стажем станет проще найти новую работу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Роструд решил пойти на встречу россиянам, которые имеют более 30 лет рабочего стажа. Специально для них на официальном ресурсе ведомства создан специализированный раздел для трудоустройства самых опытных граждан.

Заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев отметил в интервью изданию, что новая опция сделала для того, чтобы люди старшего поколения легче и проще находили себе новое место работы. В основном раздел будет полезен для людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Особенностью этого раздела станет то, что все объявления, которые в нём будут находится, требуют от соискателя большого стажа работы.

Ранее сообщалось, в каком городе всего за одно лето можно заработать больше всего денег. Как оказалось, таким местом стал известным курортный город.

Дмитрий Шевченко