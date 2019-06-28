Названа категория россиян, который готовы платить высокую зарплату, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Kontakt InterSearch Russia нашла на российском рынке труда тенденцию, согласно которой работодатели стали платить больше студентам и молодым специалистам.



Как отмечают исследователи, в текущем году начинающим строить свою карьеру гражданам стали предлагать зарплаты до 40 тысяч рублей в месяц.

При этом работодатели назвали причины, по которым они готовы нанимать новичков и платить им хорошую зарплату. 52% респондентов среди этого назвали необходимость в людях с профессиональными знаниями, а 31% назвал таким фактором необходимость в узкопрофильных специалистах.

Примечательно, что вместе с этим, бизнес отмечает низкое качество образования у неопытных сотрудников и высокие требования к работе среди молодых

Дмитрий Шевченко