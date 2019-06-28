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Источник изображения: Сергей Трэйне

Названа категория россиян, который готовы платить высокую зарплату, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Kontakt InterSearch Russia нашла на российском рынке труда тенденцию, согласно которой работодатели стали платить больше студентам и молодым специалистам.

Как отмечают исследователи, в текущем году начинающим строить свою карьеру гражданам стали предлагать зарплаты до 40 тысяч рублей в месяц. 

При этом работодатели назвали причины, по которым они готовы нанимать новичков и платить им хорошую зарплату. 52% респондентов среди этого назвали необходимость в людях с профессиональными знаниями, а 31% назвал таким фактором необходимость в узкопрофильных специалистах.

Примечательно, что вместе с этим, бизнес отмечает низкое качество образования у неопытных сотрудников и высокие требования к работе среди молодых

Дмитрий Шевченко

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