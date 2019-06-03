В Минприроды предлагают создать новую организацию для работы с мусором, сообщает DEITA.RU.

Главное ведомство страны по охране окружающей среды предложило создать новую публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», которая сможет добиваться пересмотра одобренных в регионах схем сбора и вывоза мусора.

Хотя территориальные схемы не проработали и полгода, как пишет Znak.com, правительство рекомендует губернаторам их пересмотреть до 1 января 2020 года. Это должно позволить как можно скорее перейти на раздельный сбор отходов.

По словам экспертов, новый всероссийских оператор по работе с мусором крайне необходим ввиду того, что в разных регионах ситуация может сильно отличаться.