Стало известно, кто еще получит деньги от Путина

Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан и анонсировал новые меры поддержки людей, сообщает ИА DEITA.RU.



Обращаясь к правительству, президент анонсировал следующие меры поддержки. Нуждающиеся семьи с доходом ниже МРОТ смогут оформить заявление на доплаты уже с 1 июня. Семья, подав заявление в июне, разово получит все деньги за 1 полугодие. В среднем эта сумма составит 33 тысяч на одного ребенка.

Также Путин в 2 раза повысит минимальный размер пособия по уходу за ребенком почти в два раза - до 7 тысяч рублей. Глава государства установил ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей и для тех семей с детьми в возрасте до трех лет.

С 1 июня Путин анонсировал разовую выплату по 10 тысяч рублей на детей с 3 лет до 16-летнего возраста. Причем, заявление и форма его подачи будут максимально простыми, уточнил глава государства. С учетом всех решений, такую поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Ранее Путин анонсировал постепенный выход из карантина и возобновление работы, но для пожилых людей карантинные меры сохранятся.