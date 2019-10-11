telegr wh call

Новости

«Мама не разрешает»: Власти опровергли причины бездетности граждан

11 Октябрь 2019, 14:00

Первый приморец подал декларацию об освоении дальневосточного гектара

11 Октябрь 2019, 13:54

Стало известно, кто хочет сменить Путина

11 Октябрь 2019, 13:45

Творчество скандального исполнителя преподают школьникам

11 Октябрь 2019, 13:30

«Бедные потому что много рожают»: совещание у Медведева

11 Октябрь 2019, 13:15

Силовики заинтересовались делами столичного МУП

11 Октябрь 2019, 13:00

Народный синоптик сделал заявление о супертайфуне

11 Октябрь 2019, 12:53

Новый тест: получить права станет сложнее

11 Октябрь 2019, 12:38

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Стало известно, кто хочет сменить Путина

выборы

«Красный губернатор» Андрей Ищенко заявил DEITA.RU, что собрался на президентские выборы в 2024 году, а не в Государственную думу 2021 года.

Корреспондент DEITA.RU попросил депутата Законодательного Собрания Приморского края, экс-кандидата в губернаторы региона прокомментировать последние действия Андрея Ищенко в его публичном поле: обвинения в адрес однопартийцев, Германа Грефа, губернатора и других.

На что «красный губернатор» заявил следующее: «А вы что, ждете, что я вам скажу, что собрался на выборы в президента России в 2024 году? Вы все равно мне не поверите. Поэтому смотрите мой канал, спасибо вам большое».

Накануне редакция писала о том, что экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко начал свою активность, готовясь к выборам в Государственную Думу РФ, которая состоится в 2021 году. Именно такую точку зрения высказал руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он добавил, что Ищенко используют старую проверенную схему – используя протестную повестку.

По словам эксперта, следующий год будет важен в подготовке к выборам, поэтому «логично, что проявлять активность надо начинать именно сейчас, когда медовый месяц власти окончательно прошел, а социальных проблем меньше не стало».

Однако, анализируя слова Андрея Ищенко, можно предположить, что его амбиции выше, чем значок депутата Государственной Думы. Уже сейчас в Telegram он завел собственный канал и даже выложил видео, где подтвердил, что ведет канал лично. Там же он добавил, что выйти в публичное поле у него получилось благодаря достройке дома в Находке и строительству следующего дома во Владивостоке.

Иван Юрьев

Читайте также:

Депутат Госдумы рассказал о вранье, выборах и результате Кожемяко

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

Популярное

Медведев отменяет северные надбавки

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

Силовики пошли войной на Медведева

«Совсем уже»: ГИБДД штрафуют водителей на новой разметке
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...