Стало известно, кто может рассчитывать на повышенную пенсию

Стало известно, кто из россиян может рассчитывать на повышенную пенсию - от сорока тысяч рублей и более. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации Совфеда, на пенсионные выплаты в размере более сорока тысяч рублей могут гарантированно рассчитывать работники регионального и федерального парламента, судьи и служители искусства с московской пропиской. «Хорошие суммы» за заслуженный отдых формируются за счет надбавок за профессиональную квалификацию, стаж работы на одном месте и государственных наград: от благодарных писем региональных властей до государственных медалей.

Согласно информации «Газеты.ру», пенсионные надбавки среднестатистического депутата Госдумы, который работал в парламенте более пяти лет, будут равны пятидесяти пяти процентам от официальной заработной платы. Тех, кто занимался законотворчеством более десяти лет, жду еще более повышенные надбавки - семьдесят пять процентов от последней получаемой зарплаты. В прошлом году средняя надбавка государственного парламентария варьировалась от сорока шести до шестидесяти трех с половиной тысяч рублей, при зарплате в почти восемьдесят пять тысяч рублей.

Российские артисты театра и эстрады, за плодотворные годы культурной «службы» приставленные к ордену «За заслуги перед отечеством» от второй до четвертой степени, могут рассчитывать на 330 процентов от «нетрудовой» социальной пенсии. Сегодня она примерно равна пяти тысячам рублей. «Народные» и «заслуженные» коллеги с московской пропиской гарантированно получат надбавку от региональных властей в размере почти тридцати тысяч рублей.

Судья положено обязательное пожизненное обеспечение после выхода на заслуженный отдых. Оно исчисляется в размере восьмидесяти процентов от платы за работы того, кто занял их место. Пенсионные надбавки судей рассчитываются в размере половины последней заработной платы и выплачиваются только при условии, что ушедший по выслуге лет на пенсию судья отработал в своей инстанции более двадцати пяти лет. Отметим, что ежемесячная плата за труд судьи не может быть ниже пятидесяти тысяч рублей.

Екатерина Цой