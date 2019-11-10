Стало известно, кто может зарабатывать от ста тысяч

Многие жители дальневосточной столицы задаются вопросом, кем нужно работать, чтобы получать более ста тысяч рублей в месяц. DEITA.RU со ссылкой на популярную доску объявлений FarPost рассказывает, какие вакансии открыты на сегодняшний день с доходом от ста тысяч.

Граждане, имеющие хороший стаж и навыки руководителей, могут претендовать на высокую заработную плату. Так, начальнику финансового отдела обещают до 150 тысяч рублей.

Хорошо зарабатывать могут водители службы «Такси», а также грузовой техники. Здесь зарплата от 100 до 120 тысяч и более.

Великолепных менеджеров по продажам ждут на высокие оклады едва ли не в любой фирме.

Традиционно высокие доходы ожидают моряков, уходящих в плавание на несколько месяцев. Чем выше должность и больше опыт, тем лучше условия трудоустройства. В некоторых фирмах капитаны могут получать до полумиллиона рублей.

IT-технологии по-прежнему в цене. 1С программисту обещают заработную плату от 100 тысяч рублей. В этой области главное — обладать нужными знаниями и разбираться в новшествах, которые появляются чуть ли не ежедневно.

Стоматологи и массажисты тоже могут неплохо заработать во Владивостоке. Здесь нужно иметь необходимые лицензии и опыт работы.

Екатерина Брязгунова